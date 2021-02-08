دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #90دقيقة_لكتابة_التاريخ دعما للنادي الأهلي أمام فريق البايرن ميونخ.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "العب يا أهلي العب برجوله كاس العالم للكبار وانت الأسطوره# ٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ" و " _"والله ي أهلي سواء گسبت أو لقدر الله خسرت ... هفضل أفتخر بيگ وأنتمي ليك #٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ ".
وعلق آخرون "فلنجعلها ليله للتاريخ .. ملحمه تتداولها الأجيال حلم يتحقق أمام أعيننا .. كونوا رجالا كما عاهدناكم قاتلوا و سنفخر بكم مهما حدث #٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ " و "أيا كان ال هيحصل انهارده أنا فخوره بفريقي ال قدر أنه يكتسح كل البطولات المحلية و الأفريقية و يرفعلنا سقف الطموح انهارده قدام بطل أوروبا وأننا نحلم و نتخيل إننا نعبر منه حتي لو نسبه النجاح ١٪ شكرا للأهلي انه سبب سعادة لينا بالشكل ده احنا فحته تانيه بجد#٩٠_دقيقه_لكتابه_التاريخ".
ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.
وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العب برجولة انت الاسطورة.. هاشتاج #90دقيقة_لكتابة_التاريخ يتصدر تويتر قبل مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.