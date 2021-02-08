الرياضة

الأهلي يكتسح الجزيرة بدوري سيدات الكرة الطائرة

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اكتسح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني حمدي الصافي، نظيره الجزيرة بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 - 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 10، 25 - 10، 25 - 4".

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "المارد الأحمر" للنقطة رقم 27 يحتل بهم صدارة الترتيب العام للمسابقة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام نظيره سبورتنج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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