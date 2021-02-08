الأهلي يقسو على هليوبوليس في دوري سيدات كرة السلة

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة.
ويعد هذا الفوز هو الثالث للمارد الأحمر على التوالي بعد الفوز على مصر للتأمين والصيد في الجولتين السابقتين.
ومن المقرر، أن يلتقي "الشياطين الحمر" في الجولة المقبلة مع نادي الجزيرة، فيما يلعب هليوبوليس مع نظيره مصر للتأمين.
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