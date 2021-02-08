الرياضة

الأهلي يقسو على هليوبوليس في دوري سيدات كرة السلة

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اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، نظيره هليوبوليس والذي يقوده فنيًا إيهاب الألفي، بنتيجة 87 - 52، في إطار الجولة الثالثة من الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الحالي 2020 - 2021. 

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة. 

 ويعد هذا الفوز هو الثالث للمارد الأحمر على التوالي بعد الفوز على مصر للتأمين والصيد في الجولتين السابقتين. 

ومن المقرر، أن يلتقي "الشياطين الحمر" في الجولة المقبلة مع نادي الجزيرة، فيما يلعب هليوبوليس مع نظيره مصر للتأمين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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