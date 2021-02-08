كل مصر معاك .. الكينج محمد منير يدعم الأهلي قبل مواجهة البايرن

وجه الفنان محمد منير، الدعم للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وغرد محمد منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "‏كل مصر تدعي النادي ‎#الاهلي النهاردة#يلا_يا_أهلي". ويواجه الأهلي بايرن ميونخ في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية.

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