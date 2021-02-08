أحمد مجاهد وإنفانتينو يحضران مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

نشر المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة صورة جمعته مع السويسري جيان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على هامش مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. ويلتقى بعد قليل النادى الأهلى نظيره فريق بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وقال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مع الرئيس انفانتينو على هامش مباراة الأهلي وبايرن.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

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