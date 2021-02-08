نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون راحة..سيراميكا كليوباترا يستعد للمحلة بمعسكر مغلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استمرار الفريق بمعسكره المغلق بالسويس.

وفضل الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان استمرار الفريق بالسويس، لضيق الوقت، قبل مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز..

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعادل مع مصر للمقاصة بالجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل منهما.