نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال التعادل السلبي بدون أهداف يفرض نفسه على الدقائق الأولى من مباراة الأهلي أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني والمقامة على ستاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وفرض بايرن ميونيخ هيمنته على أول 15 دقيقة من عمر المباراة فيما حاول لاعبو فريق النادي الأهلي مجاراة الفريق الألماني لكن فارق الإمكانيات والقدرات لم يسمح لهم.

وخلال الـ15 دقيقة الأولة أهدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أخطر محاولات البافاري الهجومية حيث سدد الكرة برأسه أعلى عارضة محمد الشناوي.