نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفاندوفسكي يهز شباك الأهلي بالهدف الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الأول لبايرن ميونيخ الألماني في مرمى النادي الأهلي بالمباراة المقامة بين كلا الفريقين على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي الدقيقة 17 مرر بافارد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى جنابري الذي مرر الكرة إلى ليفاندوفسكي ليضع الكرة داخل الشباك.

ويتقدم بايرن ميونيخ على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة المقامة بنصف نهائي كأس العالم للأندية.