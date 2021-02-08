نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام حرس الحدود في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز حلمى، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادى أمام حرس الحدود فى كأس مصر.

وقال عبد الحليم على مدير الكرة، إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيق الوقت بين مباراتى حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى وتونجيت السنغالى المقرر لها 23 الشهر ذاته.

وأشار عبد الحليم على إلى أن الفريق سيواجه صعوبة بالغة فى خوض لقاء الكأس يوم 20 أمام حرس الحدود، ثم يسافر فى نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية لدورى المجموعات من البطولة الإفريقية، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد.

وأوضح أن الفريق يسعى للاستفادة بخدمات كل اللاعبين فى لقاء البطولة الإفريقية، ومن غير الطبيعى أن يعرض الجهاز الفنى اللاعبين للإجهاد قبل مهمته الإفريقية.

ويبدأ الزمالك مشواره فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف نظيره مولودية الجزائر، فى المباراة التى تقام على استاد القاهرة.