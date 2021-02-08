نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي الدقيقة 23 اضطر معلول مغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الأول لبايرن ميونيخ الألماني في مرمى النادي الأهلي بالمباراة المقامة بين كلا الفريقين على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي الدقيقة 17 مرر بافارد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى جنابري الذي مرر الكرة إلى ليفاندوفسكي ليضع الكرة داخل الشباك.