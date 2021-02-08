نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسائر مالية فادحة تعصف ببوروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020/2021 بخسائر مالية بالملايين.

وأوضح النادي الذي طرح أسهمه في البورصة في بيان صادر اليوم الاثنين أنه سجل خسائر بقيمة 3ر26 مليون يورو في الفترة بين يوليو حتى ديسمبر الماضيين، مقابل أرباح قليلة بقيمة ثلاثة ملايين يورو حققها في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وبلغت عائدات النادي 4ر177 مليون يورو في النصف الأول من السنة المالية الحالية، فيما وصلت هذه القيمة في نفس الفترة وقبل اندلاع أزمة جائحة كورونا إلى 6ر236 مليون يورو.

وأوضح البيان أن أكبر قدر من التراجع في العائدات يعود إلى انخفاض العائد من عدة مصادر منها (نحو 22 مليون يورو) بسبب إقامة المباريات بدون جمهور، وجزء آخر (4ر14 مليون يورو) بسبب تراجع التسويق التلفزيوني فضلا عن انخفاض إيرادات تشغيل أخرى في النادي مثل المطاعم والمؤتمرات ( 9ر23 مليون يورو).

وتمكن النادي من تقليل تكاليف الموظفين والعاملين في أزمة كورونا بمقدار 2ر9 مليون يورو لتصل إلى 5ر11 مليون يورو.

كان هانز-يوأخيم فاتسكه، المدير التنفيذي للنادي، قد توقع خلال جلسة الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي أن يسجل النادي إجمالي خسائر يتراوح بين 70 إلى 75 مليون يورو في السنة المالية الحالية.