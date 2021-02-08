نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور 30 دقيقة - بايرن ميونيخ يتقدم على الأهلي.. وإصابة معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق بايرن ميونيخ على نظيره الأهلي بهدف دون مقابل بعد مرور 30 دقيقة في المباراة المقامة على ستاد أحمد بن علي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في إحراز هدف التقدم لفريق بايرن ميونيخ في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وخلال الـ30 دقيقة من عمر الشوط الأول فالسيطرة لفريق بايرن ميونيخ الذي استخوذ على الملعب بالطول والعرض.

كما شهدت الدقائق الـ30 إصابة علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حيث خرج من الملعب في الدقيقة 22 وحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.