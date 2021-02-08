نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ولم يتمكن معلول من استكمال اللقاء بعد إصابته في العضلة الخلفية في الدقيقة 23 ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

ومن المنتظر أن يخضع معلول للفحص الطبي عقب نهاية المباراة تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة لتحديد حجم الإصابة ومدة غياب معلول عن المباراة.

ويتقدم بايرن ميونيخ على الأهلي بهدف دون مقابل سجله ليفاندوفسكي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.