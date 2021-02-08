60 دقيقة .. الأهلي بشكل جديد في الشوط الثاني والشناوي يتألق

مرت أحداث 60 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ بتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

الشوط الأول

بدأت ضربة البداية من أقدام بايرن ميونخ، بكرة طويلة امام منطقة جزاء الأهلي، ولكن كان أيمن أشرف مستقر في مكانه وشتت الكرة بهدوء بعيدًا عن مرمى محمد الشناوي.

انقذ الشناوي مرماه من أول هجمه تعتبر خطيرة في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بخروج موفق واقتناص الكرة قبل وصولها الى ليفاندوفسكي مهاجم البايرن.

كثف محمود كهربا لاعب الأهلي الضغوط على لاعبي بايرن ميونخ من منتصف الملعب، وحصل الكرة أكثر من مرة ولكن لم يتمكن من الوصول الى مرمى نوير حارس مرمى الفريق الألماني.

تدخل أيمن أشرف بقوة على الجناح الأيمن لفريق بايرن ميونخ، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة أي شئ.

واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وحاول محمد مجدي قفشة التوغل ولكن لم يستطيع كسر الحاجز المنيع.

مرر بابا كرة رائعة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 8 على رأس ليفاندوفسكي وسدد رأسية ولكنها تعلوا مرمى الشناوي وتمر بسلام.

ومرر ألابا كرة بينية هي الأخطر على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 ولكن خرج الشناوي حارس الاهلي من مرماه ليبعدها عن منطقة الجزاء ببراعة.

وأبعد أيمن أشرف مدافع الأهلي كرة خطيرة بعد ان قدرها الشناوي بالخطأ وخرج من مرماه في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وتألق الشناوي مرة أخرى في الدقيقة 15 من عمر المباراة وأبعد الكرة عن مرماه بعد توغل جنابري داخل منطقة الجزاء.

وفي دربكة دفاعية من الاهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16.

ونظم الأهلي هجمة مميزة بدأت من أقدام كهربا الذي مرر كرة سريعة لطاهر محمد طاهر وتوغل داخل منطقة الجزاء ولكن كان لها نوير بالمرصاد.

وأهدر مارك روكا فرصة الهدف الثاني لبايرن ميونخ، وفي الدقيقة 24 بعد توغله داخل منطقة الجزاء والمرور من أيمن أشرف وتسديد كرة قوية ولكنها تمر بجوار مرمى الشناوي.

وللمرة الثانية روكا يسدد كرة على مرمى الشناوي في الدقيقة 26 ولكن كان الشناوي يقظ هذه المرة وتصدى لها ببراعة.

وخرج علي معلول بعد تعرضه للاصابة في العضلة الخلفية، وحل ياسر ابراهيم بدلًا منه أيمن أشرف في مركزه.

وفي محاولة خطيرة من الأهلي على مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 32 وصل مجدي قفشة الى منطقة جزاء نوير وسدد كرة ولكنها بعيدة عن الثلاث خشبات.

وأنقذ الشناوي مرماه بشجاعة ورجولة في هجمة خطيرة كادت أن تعلن عن الهدف الثاني لبايرن ميونخ، انفرد ليفاندوفسكي بالشناوي ولكن شنو كان الأجدر.

ووصلت المحاولات على مرمى الشناوي لـ 12 محاولة كان آخرهم كرة ديفية مدافع بايرن ميونخ الذي سدد كرة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي.

وتسبب ياسر ابراهيم في كرة خطيرة على مرمى الأهلي بعد تدخله مع لاعب بايرن ميونخ أمام منطقة الجزاء واحتساب ركلة حرة مباشرة لصالح الألمان في الدقيقة 42.

وللمرة السادسة ينقذ الشناوي مرماه من هجوم البايرن، في الدقيقة 43 من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بسلام.

الشوط الثاني..

ظهر الأهلي في بداية شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وسيطر واستحوذ على الكرة بشكل مميز، ووصل الى مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ولكن دون خطورة حقيقية.

وتوغل حسين الشحات وراوغ ثلاث لاعبي من دفاع بايرن ميونخ في الدقيقة 49 ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن ارتدت من أقدام لاعبي بايرن ميونخ.

أحكم الأهلي دفاعاته بشكل جيد، وبدأ اللعب على الهجمة المرتدة وظهر بشكل مميز في أكثر من هجمة.

وأزعج الثنائي طاهر محمد طاهر وكهربا دفاعات بايرن ميونخ في الدقيقة 55 من عمر المباراة في هجمة منظمة، ولكن لم تكن هي الإختبار الحقيقي حتى الآن على نوير.

وأنقذ الشناوي مرماه من رأسية توماس مولار في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ومرة أخرى في الدقيقة 58 من ركنية أخرى للبايرن.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي