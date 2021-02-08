الأهلى وبايرن ميونخ .. الحزن يكسو وجه على معلول بعد خروجه مصابا

ظهرت علامات الحزن على وجه على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد خروجه مصابا فى مباراة الأهلى وبايرن ميونخ الألمانى المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الدور قبل النهائى لكأس العالم للأندية .أجرى الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى اول تغييراته بنزول ياسر ابراهيم بدلا من على معلول بعد اصابة الاخير .
وبهذا التغيير يضطر أيمن أشرف للعب فى الجانب الايسر على أن يلعب ياسر ابراهيم بجوار بدر بانون فى خط الدفاع .
وتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف فى الدقيقة 17 عن طريق ليفاندويسكى .
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