خالد بيومي: الأهلي يحتاج إلى ديانج وبواليا وشريف

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على أداء النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في الشوط الأول من مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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وغرد خالد بيومي عبر تويتر قائلا "الاهلي يحتاج الي ديانج بواليا شريف".



وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



سدد ليفاندوفسكي الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد دربكة دفاعية من الأهلي.

