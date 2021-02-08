الرياضة

شاهد.. تصرف غريب من نوير بمباراة بايرن ميونخ والأهلي

0 نشر
0 تبليغ

التقطت عدسات المصوري، صورًا لمانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، وهو يقف في منتصف الملعب تمامًا في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وظهر نوير في الصور وهو يقف عند دائرة منتصف الملعب أثناء إحدى هجمات فريقه بايرن ميونخ.

وكان محمود كهربا قد قام بتسديدة الكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة للأهلي مستغلًا تقدم نوير، لكنها لم تدخل الشباك.

يذكر أن الشوط الأول من مباراة الفريقين قد انتهت بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. تصرف غريب من نوير بمباراة بايرن ميونخ والأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا