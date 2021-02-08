شاهد.. تصرف غريب من نوير بمباراة بايرن ميونخ والأهلي

وظهر نوير في الصور وهو يقف عند دائرة منتصف الملعب أثناء إحدى هجمات فريقه بايرن ميونخ.
وكان محمود كهربا قد قام بتسديدة الكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة للأهلي مستغلًا تقدم نوير، لكنها لم تدخل الشباك.
يذكر أن الشوط الأول من مباراة الفريقين قد انتهت بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.
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