الحزن يخيم على جماهير الأهلي بعد إصابة علي معلول

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج علي معلول؛ بعد خروجه مصابًا في الشوط الأول للمباراة ونزول اللاعب ياسر إبراهيم.
وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التغريدات مستاءة من خروجه مبكرا في المباراة لحاجة الفريق لخبرته في مثل هذه المباراة، متمنين أن تكون الإصابة خفيفة.
الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ تمكن من تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
سدد ليفاندوفسكي الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد دربكة دفاعية من الأهلي.
وأنقذ الشناوي مرماه من أول هجمة تعتبر خطيرة في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بخروج موفق واقتناص الكرة قبل وصولها إلى ليفاندوفسكي مهاجم البايرن.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.
وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي
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