حالة وفاة تلغي مباراة سلة في الدوري المصري

توفى منذ قليل، مدرب نادي جزيرة الورد سلة سيدات، احمد ابو العنين أثناء مباراة فريقه ضد نادي الترام في بطولة الدوري. وتعرض المدرب لحالة اغماء بدون اي سبب وتوفى خلال دقائق قليلة وتم الغاء المباراة على الفور. ونعى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة المدرب أحمد أبو العينين داعيين المولى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.

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