الأهلي يسقط أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول بهدف "السفاح"

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام بايرن ميونيخ متأخرا بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

أول المحاولات الهجومية لفريق بايرن ميونيخ كانت من نصيب سيرجي جنابري الذي مرر الكرة بينية خلف بدر بانون لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خرج في الوقت المناسب من مرماه وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 8 مرر الفرنسي بافارد الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ كرة عرضية متقنة قابلها روبرت ليفاندوفسكي برأسية لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في محاولة ألمانية أخرى للتسجيل.

وحصل جنابري في الدقيقة 12 على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد عرقلة من محمد هاني نفذها كيميتش لكن دفاع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وتحولت إلى ركلة ركنية.

واستمر ضغط فريق بايرن ميونيخ على دفاعات الأهلي حيث تسلم كينجسلي كومان الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها لكن دفاع الأهلي أبعدها عن منطقة الجزاء، ثم ضربة رأسية من مولر وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

ومع استمرار بايرن ميونيخ في الاستحواذ على مجريات اللقاء كان لا بد من الهدف الأول أن يسكن شباك الشناوي وهو ما حدث في الدقيقة 17 بعدما تسلم بافارد الكرة من الناحية اليمنى ليمررها داخل منطقة الجزاء وتصل إلى جنابري الذي مرر الكرة إلى ليفاندوفسكي ليسددها داخل الشباك معلنًا أول أهداف المباراة.

بعد الهدف الأول لبايرن ميونيخ انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 ومرر الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الفريق البافاري ليسددها طاهر محمد طاهر برأسه لكن مانويل نوير أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 24 مرر جنابري الكرة إلى روكا داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي وتضيع فرصة خطيرة لبايرن ميونيخ لإحراز الهدف الثاني.

واضطر علي معلول لمغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية مع الدقيقة 26 ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

ومع وصول الشوط الأول للدقيقة 37 تلقى ليفاندوفسكي كرة رائعة وضعته منفردا بمحمد الشناوي لكن المهاجم البولندي سدد الكرة أعلى عارضة الشناوي ليضيع فرصحة خطيرة للفريق البافاري لتعزيز تقدمه.

وتلقى دايفيز الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليراوغ عمرو السولية ويسددها قوية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي بسنتيمترات قليلة.

وحصل كومان على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 42 بعد عرقلة من ياسر إبراهيم نفذها كيميتش ليتصدى لها محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدف دون رد.