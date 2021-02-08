الرياضة

هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن الجناح خاما بيليات، نجم فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، تلقى عرضين للرحيل إلى الدوري المصري.

 

وكشف موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي عن تلقي بيليات عرضين للرحيل إلى الدوري المصري بمقابل مالي ضخم.

 

وأشار إلى أن بيليات قد يتحرك للدوري المصري مع بداية الموسم، بعد مشوار طويل بالدوري الجنوب إفريقي تألق خلاله مع صن داونز وكايزر تشيفز.

 

ولم يعلن الموقع الجنوب إفريقي عن هوية الناديين اللذين دخلا في مفاوضات للتعاقد مع بيليات.

 

ويلعب بيليات في صفوف منتخب زيمبابوي، وسبق أن تدرب مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا