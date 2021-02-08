طريقتان لمشاهدة مباراة الاهلى وبايرن ميونيخ في بيتك وعدم الذهاب للقهوة

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محمد سياف - ابو ظبي - لا شك أن الجمهور المصري والعربي ينتظر مباراة الاهلى وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بفارغ الصبر.

وفي هذا المقال نوضح لك أفضل طريقتان لمشاهدة المباراة وانت في منزلك.

مشاهده مباراة الاهلى وبايرن ميونيخ عبر الإنترنت

يمكنك مشاهدة المباراة عبر الإنترنت وبشكل رسمي وبدون تقطيع، والسؤال هنا كيف سأشاهد المباراة على الإنترنت الأمر سهل جداً كل ما عليك هو فتح اليوتيوب وفتح قناة بين اسبورت على اليوتيوب ستجد البث المباشر افتح البث، ويمكنك مشاهدة المباراة بشكل رسمي وبدون تقطيع، هذة الطريقة جيدة لمن لا يمتلك رسيفر HD أما من يمتلك فعليه بالطريقة الثانية.

مشاهدة مباراة الاهلى وبايرن ميونيخ على قناه بين سبورت المفتوحه وقناه الكأس

إن كان لديك رسيفر اتش دي فستعمل معك قناة بين سبورت المفتوحه ويمكنك مشاهده عليها المباراة والتي قد أعلنت عن نقلها لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني، وتردد قناة بين سبورت 12765 أو 11054 بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 2750 معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

كما يمكنك مشاهده المباراة على قناه الكأس القطرية تردد 11919 معدل الترميز 27500.