الأهلي ينافس على برونزية العالم للمرة الثالثة في تاريخه

كتبت هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، المنافسة الثالثة له فى تاريخه بكأس العالم للأندية على الميدالية البرونزية وتحقيق المركز الثالث على مستوى أندية العالم.
ويبحث النادي الأهلي فى مواجهة نادي بالميراس البرازيلي عن تحقيق سيناريو مشاركة الفريق فى نسخة 2006، والتي نجح فيها الفريق فى تحقيق المركز الثالث وحصد البرونزية فى هذه النسخة، رفقة مدرب الأهلي السابق البرتغالي مانويل جوزيه، كما أن الفريق لعب على الميدالية البرونزية كذلك في عام 2012، أمام مونتيرى المكسيكى 2-0، لتشهد البطولة الحالية منافسة الأهلي على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.
حقق نادي بايرن ميونخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.
هدفا بايرن جاءا عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.
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