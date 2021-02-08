خالد بيومي عن خسارة الأهلي أمام البايرن: يتحملها موسيماني

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على خسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أمام فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وكتب خالد بيومي عبر حسابه بتويتر قائلا: "أحترم البايرن طبعا وموسيماني يتحمل كل شيء .. تجهيز للاعبين .. خوف .. تفكير في النتيجة .. تشكيل .. تغييرات لبعض الاسماء .. وتغييرات متأخرة .. الاهلي كان يحتاج مدربا أجرأ مع احترامي لأي رأي".
وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز البايرن بهدفين أحرزهما ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.
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