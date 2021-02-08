شاهد.. جماهير الأهلي تشجع فريقها داخل مقر النادي بالجزيرة بكل فخر

سيطرت الأجواء الجميلة والمبهجة على جماهير النادي الأهلى ومشجعي الكرة المصرية المتواجدين داخل مقر النادي بالجزيرة، لمشاهدة المباراة التاريخية بين الأهلي بطل افريقيا وبايرن ميونخ بطل أوروبا.

وعاش جمهور الاهلي حالة من الفخر بناديه ممثل مصر في بطولة أندية العالم، ورغم الهزيمة بهدفين مقابل لا شيء الا ان الجماهير حرصت على مؤازرة فريقها بعد الاداء الممتاز امام بطل اوروبا.

كان ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الأهلي وبايرن ميونخ بتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، من تسجيل الهدف الثاني في شباك منافسه الأهلي في الدقيقة 85.

وانتهت المباراة لصالح البايرن ميونخ بنتيجة 2 /0.