أخبار الزمالك| طلب تأجيل مباراة كأس مصر.. وإحياء ذكرى شهداء استاد الدفاع الجوي

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك في الساعات الماضية نعرضها لكم كالآتي..



كشف هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن التشكيل الأنسب لفريق الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر.

أحيا الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد الدفاع الجوي.

ظهر محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

أحيا محمود علاء لاعب نادي الزمالك الذكرى السادسة لشهداء الزمالك العشرين المعروفة بأحدث استاد الدفاع الجوي.