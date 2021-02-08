جماهير الأهلي تشيد باللاعبين وتطالب الفريق باقتناص المركز الثالث

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج المركز الثالث، مطالبين لاعبي النادي الأهلي باقتناص المركز بعد هزيمته المشرفة من بطل أوروبا بايرن ميونخ الألماني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء على السوشيال ميديا.

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وفي دربكة دفاعية من الأهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16.

وظهر الأهلي في بداية شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وسيطر واستحوذ على الكرة بشكل مميز، ووصل الى مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ولكن دون خطورة حقيقية.

ومن خلال خطأ دفاعي من الأهلي تمكن ساني من تمرير كرة عرضية على رأس ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.