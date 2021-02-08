اتحاد الكرة يهنئ الأهلي على أدائه الطيب أمام البايرن

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، التهنئة إلى النادي الأهلي بمناسبة الأداء الطيب الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا وألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية رغم الخسارة بهدفين.
وأكد الاتحاد المصري في معرض تهنئته أن لاعبي بطل مصر وأفريقيا كانوا رجالا في أدائهم وصمودهم أمام أحد أقوى الفرق على مستوى العالم.
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