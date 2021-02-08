تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الفرق البرازيلية قبل مباراة بالميراس

خسر النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

هدفا بايرن ميونخ جاءا عن طريق أفضل لاعب في العالم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليقود فريقه لنهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام تيجريس المكسيكي يوم الخميس المقبل.

ويواجه النادي الأهلي بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وخسر بالميراس أمس الأحد على يد تيجريس المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي.

وتعد تلك المواجهة هي الثالثة للنادي الأهلي أمام الأندية البرازيلية، حيث سبق للأهلي مواجهة فرق برازيلية مرتين.

المباراة الأولى كانت أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006 في مباراة دور نصف النهائي، وخسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف

المباراة الثانية كانت أمام كورينثاينز في مباراة دور نصف النهائي لبطولة 2012، وخسر النادي الأهلي بهدف نظيف.