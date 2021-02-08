محمد الشناوي يعلق على الخسارة من بايرن ميونخ.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي

علق محمد الشناوي، قائد فريق النادي الأهلي، على الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين في دور نصف نهائي ضمن منافسات كأس العالم للأندية. وقال محمد الشناوي، عبر تصريحات تلفزيونية "إن القادم أفضل بإذن الله، وكنا على قلب رجل واحد أمام بايرن ميونخ". وشدد محمد الشناوي، على أن أي لاعب عندما يكون فى تركيزه سنكون قريبين جدا من أبطال العالم. وتابع محمد الشناوي، "أقول مبروك لبايرن ميونخ"، موجها حديثه للاعبي الأهلي "أنتم رجالة".

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