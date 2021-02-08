بعد الفوز بهدفين.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي

علق نادي بايرن ميونخ الألماني، على مباراة فريقه التي جمعته بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. خسر النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية. هدفا بايرن ميونخ جاء عن طريق أفضل لاعب في العالم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليقود فريقه لنهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام تيجريس المكسيكي يوم الخميس المقبل. ونشر حساب نادي بايرن ميونخ عبر موقع " تويتر" صورة تجمع ياسر إبراهيم بتوماس مولر، معلقة: "قدمتم مباراة جيدة يا أهلي". ويواجه النادي الأهلي بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

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