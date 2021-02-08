كهربا بعد الخسارة من بايرن: المركز الثالث هديتنا للجماهير الأهلاوية

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، أنه كان يتمنى التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلى بهدفين نظيفين أمام بايرن ميونخ فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائى.

وقال "كهربا"، سننافس على المركز الثالث أمام بطل البرازيل فى المباراة المقبلة المقرر لها الخميس من أجل إهداء المركز إلى الجماهير الأهلاوية.