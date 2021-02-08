بايرن ميونخ يكتب الهزيمة الأولى لـ الأهلي تحت قيادة موسيماني

كتب بايرن ميونيخ الهزيمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني وفاز عليه بهدفين دون رد اليوم الإثنين على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020.
هدفا بايرن جاء عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.
وبهذه النتيجة ينتقل الأهلي للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، بينما تأهل بايرن للقاء النهائي لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي.
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