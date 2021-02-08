الرياضة

تامر أمين عن مباراة الأهلي وبايرن: مش هنعرف نسجل إلا بوجود مروان محسن

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر أمين عن مباراة الأهلي وبايرن: مش هنعرف نسجل إلا بوجود مروان محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب الإعلامي تامر أمين على مباراة الأهلي وبايرن وميونخ الألماني في الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية، قائلًا: "أنا بكلمكم وكلي قلق وتوتر لأن بايرن فريق متكامل متوفر فيه كل المواصفات.. و"دفاعهم أشجار صنوبر وربنا يستر والمباراة تعدي علي خير".

وقال أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: " في كل الأحوال أنا شايف أنه مش هنعرف نسجل الا بوجود مروان محسن هيوقع نوير حارس البايرن من الضحك وقتها ممكن ندخل هدف".

وأضاف تامر أمين: "أي كانت نتيجة المباراة علينا الفخر بفريقنا لأن دي أول مرة نقابل البايرن في مباراة غير ودية.

وتابع: "الأهلي بقى أيقونة في العالم مثل يوفنتوس وغيره من الأندية العملاقة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا