نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر أمين عن مباراة الأهلي وبايرن: مش هنعرف نسجل إلا بوجود مروان محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب الإعلامي تامر أمين على مباراة الأهلي وبايرن وميونخ الألماني في الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية، قائلًا: "أنا بكلمكم وكلي قلق وتوتر لأن بايرن فريق متكامل متوفر فيه كل المواصفات.. و"دفاعهم أشجار صنوبر وربنا يستر والمباراة تعدي علي خير".

وقال أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: " في كل الأحوال أنا شايف أنه مش هنعرف نسجل الا بوجود مروان محسن هيوقع نوير حارس البايرن من الضحك وقتها ممكن ندخل هدف".

وأضاف تامر أمين: "أي كانت نتيجة المباراة علينا الفخر بفريقنا لأن دي أول مرة نقابل البايرن في مباراة غير ودية.

وتابع: "الأهلي بقى أيقونة في العالم مثل يوفنتوس وغيره من الأندية العملاقة".

