نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برأس مرفوعة.. الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ بثنائية «ليفاندوفسكي» في نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

الشوط الأول

أول المحاولات الهجومية لفريق بايرن ميونيخ كانت من نصيب سيرجي جنابري الذي مرر الكرة بينية خلف بدر بانون لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خرج في الوقت المناسب من مرماه وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 8 مرر الفرنسي بافارد الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ كرة عرضية متقنة قابلها روبرت ليفاندوفسكي برأسية لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في محاولة ألمانية أخرى للتسجيل.

وحصل جنابري في الدقيقة 12 على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد عرقلة من محمد هاني نفذها كيميتش لكن دفاع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وتحولت إلى ركلة ركنية.

واستمر ضغط فريق بايرن ميونيخ على دفاعات الأهلي حيث تسلم كينجسلي كومان الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها لكن دفاع الأهلي أبعدها عن منطقة الجزاء، ثم ضربة رأسية من مولر وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

ومع استمرار بايرن ميونيخ في الاستحواذ على مجريات اللقاء كان لا بد من الهدف الأول أن يسكن شباك الشناوي وهو ما حدث في الدقيقة 17 بعدما تسلم بافارد الكرة من الناحية اليمنى ليمررها داخل منطقة الجزاء وتصل إلى جنابري الذي مرر الكرة إلى ليفاندوفسكي ليسددها داخل الشباك معلنًا أول أهداف المباراة.

بعد الهدف الأول لبايرن ميونيخ انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 ومرر الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الفريق البافاري ليسددها طاهر محمد طاهر برأسه لكن مانويل نوير أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 24 مرر جنابري الكرة إلى روكا داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي وتضيع فرصة خطيرة لبايرن ميونيخ لإحراز الهدف الثاني.

واضطر علي معلول لمغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية مع الدقيقة 26 ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

ومع وصول الشوط الأول للدقيقة 37 تلقى ليفاندوفسكي كرة رائعة وضعته منفردا بمحمد الشناوي لكن المهاجم البولندي سدد الكرة أعلى عارضة الشناوي ليضيع فرصحة خطيرة للفريق البافاري لتعزيز تقدمه.

وتلقى دايفيز الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليراوغ عمرو السولية ويسددها قوية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي بسنتيمترات قليلة.

وحصل كومان على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 42 بعد عرقلة من ياسر إبراهيم نفذها كيميتش ليتصدى لها محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني ظهرت صحوة لاعبو الأهلي من أجل إدراك التعادل حيث تلقى حسين الشحات الكرة من محمود كهربا ليراوغ ثنائي دفاع بايرن ميونيخ ويسدد الكرة لكنها ارتطت ببواتينج وتبتعد عن مرمى الفريق البافاري.

ومن هجمة مرتدة انطلق مولر من الناحية اليمنى ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء لكن بدر بانون مدافع الأهلي أبعد الكرة بجدارة عن منطقة جزاء فريقه وأفسد محاولات هجومية من أصحاب القميص الأبيض.

وانطلق محمود كهربا من وسط الملعب في الدقيقة 53 ليمرر الكرة إلى حسين الشحات لكن دافيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة وأفسد من خطورتها.

وسدد كينجسلي كومان كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي لكن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر وضع قدمه لترتطم بها الكرة وتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 56، ثم رأسية من مولر أبعدها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 61 أجرى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تغييران بإشراك الثنائي شوبو موتينج وليروي ساني بدلا من توماس مولر وسيرجي جنابري في محاولة من المدرب الألماني لزيادة الفاعلية الهجومية لفريقه، ليرد موسيماني بإشراك صلاح محسن ووالتر بواليا وأليو ديانج بدلا حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة، فيما أشرك فليك توليسو بدلا من روكا.

وسدد توليسو كرة قوية بعدما تلقاها من تمريرة لكيميتش لكن كرته علت عارضت محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وحصل كومان في الدقيقة 75 على ركلة حرة مباشرة قريبة من منطقة الجزاء بعد عرقلة من محمد هاني، لكن دفاع الأهلي أبعدها لتصل إلى ألابا الذي سددها قوية وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي، ثم يجري فليك تغييران في صفوف بايرن ميونيخ بإشراك الثنائي نيكلاس سولي وجمال موسيالا بدلا من بواتينج وكينجسلي كومان من أجل الحفاظ على تقدمه، ويرد موسيماني بإشراك محمد شريف بدلا من طاهر محمد طاهر.

وانطلق ليروي ساني من الناحية اليمنى ليمررها عرضية متقنة على رأس ليفاندوفسكي الذي لم يجد أي صعوبة في إيدعاها داخل المرمى وإحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 85.

بعد الهدف الثاني للفريق البافاري مرت الدقائق القليلة المتبقية دون أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بخسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، ليضرب موعدا مع فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.