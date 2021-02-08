نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة بالميراس.. ماذا يفعل الأهلي عندما يخوض مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد "أحمد بن علي" في العاصمة القطرية "الدوحة" ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

جاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقتين 17، 85 من زمن المباراة، ليتأهل العملاق البافاري إلى نهائي كأس العالم للأندية ويلتقي مع فريق تيجريس أونال المكسيكي يوم 11 فبراير الجاري.

بينما سيواجه فريق الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس المقبل.

وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية الذي سيخوض فيها مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق وخاض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية "مرتين" خلال مشاركاته السابقة بالبطولة، الأولى كانت عام 2006 وفاز على كلوب أمريكا المكسيكي 2/1 وحصد الميدالية البرونزية في أفضل انجازاته بالبطولة.

أما مشاركته الثانية في مباراة تحديد المركز الثالث كانت عام 2012 وخسر أمام مونتيري المكسيكي 2/0 واكتفى بالمركز الرابع بالبطولة.