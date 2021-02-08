نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لإنتر ميلان بشأن إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي تلقى نبأ سعيدًا بشأن إصابة نجم الفريق التشيلي أرتورو فيدال.

وأشارت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية إلى أنه تم استبدل فيدال في نهاية الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان أمام فيورنتينا يوم الجمعة الماضية في الجولة الحادية والعشرين من الكالتشيو بسبب كدمة في الركبة اليسرى.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الفحوصات التي أجراها فيدال في الساعات الماضية جاءت إيجابية، حيث استبعدت وجود إصابة في الركبة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فيدال سيعود إلى التدريبات هذا الأسبوع من أجل الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام لاتسيو والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن فيدال سيغيب بشكل رسمي عن مباراة إنتر ميلان أمام يوفنتوس غدًا الثلاثاء في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.