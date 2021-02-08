نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 أرقام تحققت من هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق الأهلي بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد "أحمد بن علي" في العاصمة القطرية "الدوحة" ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

جاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقتين 17، 85 من زمن المباراة ليقود فريقه لنهائي المونديال وسوف يصطدم بفريق تيجريس أونال المكسيكي.

وسيواجه فريق الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال في تمام الخامسة مساءًا يوم الخميس المقبل، الموافق 11 فبراير الجاري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني:-

- تعد هذه الهزيمة رقم 10 للأهلي في 14 مباراة خاضها الفريق الأحمر خلال مشاركاته الـ6 ببطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، بينما حقق الفوز في 4 مباريات فقط.

- ثنائية ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ في مباراة الليلة رفعت الأهداف التي استقبلتها شباك الأهلي بكأس العالم للأندية إلى 24 هدفًا، بينما سجل لاعبو الأحمر 12 هدفًا فقط في مشاركاته بالبطولة.

- أول هزيمة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منذ توليه تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي، بينما فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات.

- أول هزيمة للأهلي أمام بطل أوروبا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

- ثالث هزيمة للأهلي أمام بايرن ميونخ خلال 4 مواجهات جمعت الفريقين بينما حقق الفوز في مباراة وحيدة كانت عام 1977 وفاز وقتها بنتيجة 2-1.

- هذه المرة الثالثة التي يخسر فيها الأهلي مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بعد خسارته عام 2006 أمام انترناسيونال البرازيلي، وعام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي أيضًا.

- الأهلي سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق وفاز عام 2006 وحصد الميدالية البرونزية على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، بينما خسر أمام مواطنه مونتيري عام 2012.