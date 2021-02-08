نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثالثة في تاريخه.. الأهلي ينافس على المركز الثالث في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح النادي الأهلي على أعتاب تكرار إنجازه التاريخي في كأس العالم للأندية، وهو المنافسة على المركز الثالث، وذلك عقب هزيمته أمام بايرن ميونخ 0 – 2 في نصف نهائي البطولة، ليخوض بذلك الفريق الأحمر مواجهة المركز الثالث أمام فريق بالميراس البرازيلي، بينما تأهل البايرن للمباراة النهائية ليواجه تيجريس أونال المكسيكي.

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ الأهلي التي يصل فيها لمباراة المركز الثالث، حيث كانت المرة الأولى في عام 2006 عندما خسر أمام إنترناسيونال البرازيلي 1 – 2 في نصف النهائي، وواجه كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة المركز الثالث وفاز عليه 2 – 1 بهدفي محمد أبو تريكة ليتوج بالميدالية البرونزية، في أفضل إنجاز للقلعة الحمراء.

وكانت المرة الثانية للأهلي في عام 2012 عندما خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 0 – 1 في نصف النهائي، وخاض مباراة المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي وخسر أمامه 0 – 2 ليحصد المركز الرابع.