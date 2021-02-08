نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مباريات قوية في مجموعة بحري بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الحادى عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

1- أبو قير مع الرجاء



يشهد ملعب أبو قير لقاء محفوف بالمخاطر بين فريق أبو قير متصدر المجموعة بقيادة أحمد الكأس مع فريق الرجاء صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 11 نقطة.



2- حرس الحدود مع البلدية



يشهد ملعب حرس الحدود مواجهه من العيار الثقيل تجمع فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 18 نقطة مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز السادس بقيادة رمضان السيد برصيد 13 نقطة.



3- دمنهور مع الأوليمبى



يلتقي فريق دمنهور صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود صبحي برصيد 10 نقاط مع فريق الأوليمبى صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد سارى برصيد 17 نقطة.



4- المالية مع فاركو



يلعب فريق المالية صاحب المركز الخامس بقيادة أيمن مجدى برصيد15 نقطة مع فريق فاركو صاحب المركز الثالث بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 17 نقطة.

5- دكرنس مع كفر الشيخ



يواجه فريق دكرنس صاحب المركز العاشر بقيادة سعد فاروق برصيد 11 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 13 نقطة.



6- سبورتنج مع بنى عبيد



يستضيف فريق سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 12 نقطة فريق بنى عبيد صاحب المركز الأخير بقيادة وائل القبانى برصيد 5 نقاط.



7- الجزيرة مع المنصورة



يواجه فريق الجزيرة صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد فكرى الصغير برصيد 10 نقاط مع فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 12 نقطة.



8- بيلا مع الحمام



يلتقي فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة المتولى غالى برصيد 7 نقاط مع فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 10 نقاط.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أبو قير 21 نقطة

2- حرس الحدود 18 نقطة

3- فاركو 17 نقطة

4- الأوليمبى 17 نقطة

5- المالية 15 نقطة

6- البلدية 13 نقطة

7- كفر الشيخ 13 نقطة

8- سبورتنج 12 نقطة

9- المنصورة 12 نقطة

10- دكرنس 11 نقطة

11- الرجاء 11 نقطة

12- دمنهور 10 نقاط

13- دمنهور 10 نقاط

14- الحمام 10 نقاط

15- بيلا 7 نقاط

16- بنى عبيد 5 نقاط