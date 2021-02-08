نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك ينتظم في تدريبات الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك في تدريبات الفريق الأول لكرة القجم بالقلعة البيضاء بعد عودته من تونس.

وكان ساسي قد حصل على إذن للسفر إلى تونس من أجل قضاء عطلة سريعة اطمأن فيها على أسرته، بعدما كان قد غاب عن مباراة الفريق الماضية ضد الاتحاد السكندري، بسبب تعرضه للطرد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.