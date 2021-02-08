نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للدخان والمنيا والإعلاميين بالجولة الثانية عشر للمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباريات الجولة الثانية عشر لدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء. ويقدم الفجر الرياضي منافسات الجولة المرتقبة :

1- الشرقيه للدخان مع شبان قنا

يستضيف فريق الشرقيه للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء إبراهيم برصيد 28 نقطة فريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة كمال الزين برصيد 16 نقطة.

2- الألومنيوم مع المنيا

يلتقي فريق الألومنيوم صاحب المركز الخامس بقيادة حسين عبد اللطيف برصيد 18 نقطة مع فريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي

برصيد 23 نقطة.

3-ديروط مع الإعلاميين

يخوض ديروط صاحب المركز الرابع بقيادة محمد صديق برصيد 18 نقطة مواجهة صعبة فريق الإعلاميين صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر الكنانى برصيد 20 نقطة.

4- بترول أسيوط مع بنى سويف

يلتقي فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة كرم جابر برصيد 13 نقطة مع فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد 16 نقطة.

5- كيما أسوان مع الفيوم

يلعب فريق كيما أسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الحميد لحمه برصيد 10 نقاط مع فريق الفيوم صاحب المركز التاسع

بقيادة أحمد بكرى برصيد 15 نقطة.

6- قنا مع شباب سمسطا

يواجه فريق قنا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 9 نقاط فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 10 نقاط.

7- تليفونات بني سويف مع أسمنت أسيوط

يلعب فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد جمال برصيد 7 نقاط مع فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الأخير بقيادة هيسم صالح برصيد 4 نقاط.

8- سوهاج مع طهطا

يلتقي فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد خلف بيبو برصيد 16 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد إسماعيل برصيد 10 نقاط

الترتيب

1- الشرقية للدخان 28 نقطة

2-المنيا23 نقطة

3- الإعلاميين 20 نقطة

4- ديروط 18 نقطة

5- الألومنيوم 18 نقطة

6- بنى سويف 16 نقطة

7- شبان قنا 16 نقطة

8- سوهاج 16 نقطة

9- الفيوم 15 نقطة

10- البترول 13 نقطة

11- شباب سمسطا 10 نقاط

12- كيما أسوان 10 نقاط

13- طهطا 10 نقاط

14- قنا 9 نقاط

15- تليفونات بني سويف 7 نقاط

16- أسمنت أسيوط 4 نقاط