نوير: سعداء بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. ونعلم أن الأهلي بايرن ميونخ إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الألماني مايكل نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد نوير عقب مباراة فريقه ضد الأهلي في نصف النهائي، أنه سعيد للفوز، خاصةً أنهم واجهوا فريق كبير وعملاق بين قارته، إلا أنهم استحقوا الفوز.

وأضاف: "كنا نعلم قوة الأهلي، نحن نعلم أيضًا أنهم بايرن ميونخ القاهرة، كانت مباراة شاقة وكان يجب علينا احترامهم، هم أبطال إفريقيا".

وتابع: "فوجئنا بالجماهير المتواجدة والحاضرة مع الأهلي، إنهم جمهور رائع، وشكرًا لهم على التحية لنا عقب اللقاء، نحن سعداء بمواجهة هذا الفريق".

وتلقى الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، يوم 13 من الشهر الجاري، على تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.

من ناحية أخرى، يلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره تيجيريس المكسيكي، يوم 14 من نفس الشهر، في نهائي البطولة والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.