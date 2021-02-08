نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وسيواجه الناجي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية المقامة حاليًا في قطر.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي ‏معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ومحمود كهربا.‏

بدأت المباراة بدفاع منظم من الأهلي ومحاولات لإفساد هجمات بايرن ومحاولات لتنظيم هجمات، ويواجه ليفاندوفسكي كرة عرضية من الجبهة اليمنى برأسية تمر أعلى العارضة في الدقيقة الثامنة، ويقابلها الأهلي بهجمة على حدود منطقة جزاء البايرن ولكن الدفاع يبعد الكرة.

ويرسل معلول طولية لطاهر محمد المنطلق على حدود منطقة الجزاء، ولكن نوير أقرب ويبعد الكرة وترتد بهجمة للبايرن، وكرة طولية يخرج الشناوي من مرماه ويبعد الكرة بالقدم في الدقيقة ١٢.

في الدقيقة ١٥ يحاول كهربا استغلال تقدم نوير من مرماه ويصوب مباشرة على المرمى من منتصف الملعب، ولكن الحارس ينجح في الوصول إلى الكرة.

في الدقيقة ١٧ يسجل ليفاندوفسكي هدف التقدم من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ينشط الأهلي في الدقيقة ٢٢ ويصل إلى مرمى نوير مرتين عن طريق طاهر محمد، الأولى انطلق داخل منطقة الجزاء، وحاول المراوغة ولكن الدفاع يبعدها ويقابل طاهر عرضية من الجبهة اليمنى برأسية تصدى لها حارس بايرن.

يتناقل لاعبو بايرن الكرة ويطلق مارك روكا تصويبة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

يسقط معلول ويتدخل الجهاز الطبي لإسعافه، ولكن لم يستطع تكملة المباراة وخرج بصحبة طبيب الفريق، ويلعب ياسر إبراهيم بدلا منه، ليجري موسيماني تغييرًا داخليًّا، إذ لعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيمن وياسر إبراهيم في قلب الدفاع.

ينجح محمد الشناوي في التصدي لتصويبة قوية من جنابري في الدقيقة ٢٩.

يتقدم الأهلي ويحاول تنظيم هجمة عن طريق مجدي أفشة الذي أطلق تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تصطدم بالدفاع في الدقيقة ٣٣.

يخرج محمد الشناوي ببراعة وينجح في إفساد هجمة خطيرة بأقدام ليفاندوفسكي الذي صوب أعلى العارضة.

أيمن أشرف ينطلق بالكرة من منتصف الملعب ويقترب من حدود منطقة الجزاء ويحاول المراوغة، ولكن الدفاع يبعد الكرة.

الشوط الثاني

يبدأ الأهلي الشوط الثاني بفاعلية هجومية واستحوذ على الكرة، وسط حماس جماهيري كبير في المدرجات، ويرسل محمد هاني كرة طولية لكهربا الموجود على حدود منطقة جزاء البايرن بمفرده ولكن تضيع الفرصة.

يمرر كهربا للشحات المنطلق في الجبهة اليمنى في الدقيقة ٥٤، وينجح اللاعب في استخلاص الكرة ويرسل عرضية يبعدها دفاع البايرن.

في مشهد هجومي متكرر في الشوط الثاني ينطلق طاهر محمد ويمرر لكهربا، الذي يحاول إعادة الكرة من جديد لطاهر ولكن دفاع البايرن يبعد الكرة.

ينجح الشناوي في إبعاد رأسية مولر وتحويل الكرة إلى ضربة ركنية في الدقيقة ٥٨، وتنفذ وينجح الحارس الدولي من جديد في التصدي للكرة ويحاول بناء هجمة سريعة.

ويخرج جنابري ومولر ويشارك ساني وموتينج في الدقيقة ٦٤.

يتقدم الأهلي ويتناقل لاعبو الفريق الكرة ويتبادل هاني والشحات الكرة في الجبهة اليمنى، ولكن تضيع الكرة بأقدام مدافعي البايرن.

يدفع موسيماني بأليو ديانج وصلاح محسن وبواليا بدلا من الشحات وكهربا ومجدي أفشة في الدقيقة ٧٠.

٧٥ دقيقة تمضي من أحداث شوط المباراة، وعلى مدى الدقائق الماضية ظهر الأهلي بشكل قوي في الشق الهجومي.

يحتسب حكم المباراة خطأ على محمد هاني في الدقيقة ٧٦، على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى، وتنفذ الكرة ويبعدها الدفاع، ويطلق ألابا تصويبة قوية تمر بعيدًا عن القائم الأيسر.

يدفع موسيماني بمحمد شريف بدلا من طاهر محمد في الدقيقة ٨٣.

يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة ٨٦، بعد استغلال عرضية من الجبهة اليمنى وغياب الرقابة ويقابل الكرة برأسية تسكن الشباك.

يطلق محمد شريف تصويبة تصدى لها مانويل نوير.

ويحتسب الحكم ٤ دقائق وقتًا بدلًا من الضائع ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تعديل في النتيجة.

ويطلق الحكم الإماراتي محمد عبد الله صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.