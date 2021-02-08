نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يُطارد إنجاز مانويل جوزيه بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعدما خسر أمام فريق بايرن ميونخ الألماني بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، على استاد "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وسيواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، بينما سوف يلتقي فريق بايرن ميونخ مع تيجريس أونال المكسيكي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك يوم الخميس المقبل 11 فبراير.

ويتطلع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتكرار إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه وقيادة فريق الأهلي لحصد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركات المارد الأحمر بالبطولة.

وكان "جوزيه" قاد النادي الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية عام 2006، حيث افتتح مشوار البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي 2-0، ثم خسر أمام انتر ناسيونال البرازيلي 2-1، وواجه فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز عليه 2-1 بهدفي (محمد أبوتريكة)>

وكان الأهلي افتتح مشواره بالنسخة الحالية من البطولة بالفوز على فريق الدحيل القطري 1-0، ثم خسر مساء اليوم الإثنين أمام بايرن ميونخ الألماني 2-0، وسيواجه فريق بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويعد الأهلي واحد من فريقين عربيين فقط حقق المركز الثالث في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، أما الفريق الثاني هو السد القطري والذي حصد الميدالية البرونزية عام 2011 بعد الفوز على فريق كاشيوا ريسول الياباني بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح.

وفي حالة تتويج الأهلي بالمركز الثالث هذا العام سيكون أول فريق عربي وإفريقي يحصد الميدالية البرونزية "مرتين" في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، وسيكون ثاني فريق يحقق هذا الانجاز في البطولة العالمية بعد فريق مونتيري المكسيكي والذي حقق هذا المركز عامي 2012، 2019.