الرياضة

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي عقب خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي عقب نهاية المباراة :"مبروك لبايرن ميونيخ المباراة كانت كبيرة وقدمنا كمل ما بوسعنا خلالها، وعلى قدر إمكانياتنا".

وأضاف :"نجحتا في الخروج من المباراة بشكل جيد وهي درس جيد وأشكر اللاعبين الذين كانوا رجالا في المباراة".

واختتم :"لعبنا في أعلى مستوى أمام بطل أوروبا وكنا ندا أمامهم حتى الدقيقة 85 وعلينا نسيان المباراة والتركيز في المباراة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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