نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الثلاثاء بعد الخسارة مساء اليوم أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون مقابل.

وخسر الأهلي مساء اليوم الاثنين أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقرر موسيماني استئناف فريقه للتدريبات غدا استعدادا للمباراة المقبلة أمام نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع بالبطولة والمقرر لها مساء يوم الخميس المقبل.