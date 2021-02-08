نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا: قدمنا مباراة جيدة أمام البايرن.. وسنقاتل للفوز ببرونزية المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا وأحد الأندية الأبرز في العالم، وغاب التوفيق عن الفريق في الخروج بنتيجة طيبة.

وقال كهربا: «سوء الحظ وغياب التوفيق أبعدنا عن تشكيل خطورة على مرمى الفريق الألماني أو تسجيل هدف في مرمى بايرن على مدى شوطي المباراة».

وأضاف: «سوف نسعى لتقديم عرض طيب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لإحراز الميدالية البرونزية وإهدائها لجماهير الأهلي الوفية التي تساندنا في كل مكان».

ويخوض الأهلي مباراة المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية مساء الخميس المقبل.