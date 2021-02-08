ومن المقرر ان يحدد بعدها الجهاز الطبي للفريق إمكانية مشاركة جمعة في برنامج تأهيلي خاص على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة من مران اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختبار طبي لـ عبد الله جمعة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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