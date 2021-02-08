طاهر محمد طاهر: أخطاؤنا سبب الهزيمة .. وحاولنا تهديد مرمى نوير

قال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حاول تهديد مرمى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، مشيرًا إلى أن الفريق سيصحح الأمور أمام بالميراس في المباراة القادمة.

وحقق نادي بايرن ميونخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر. هدفا بايرن جاءا عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.

وقال طاهر في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية عقب المباراة: "درسنا بايرن بطل اوروبا بشكل جيد كما أننا نشاهدهم كل يوم في الحياة الطبيعية، حاولنا نقفل عليهم والاخطاء التي ارتكبناها أدت للأهداف وحاولنا تهديد مرمى نوير حارس بايرن ولكن لم نستطع، وأمامنا مباراة المركز الثالث".

واختتم طاهر تصريحاته: "حاولنا خطف الكرة في الثلث الاخير للبايرن لأنه بطيء ولكن لم نستطع، وسنحاول تصحيح الأمور في المباراة القادمة".